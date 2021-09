Nach einer Sanierungszeit von fast sechs Jahren ist das Marineschulschiff "Gorch Fock" zu einer Probefahrt in die Nordsee ausgefahren.

Wie die Werft in Bremen mitteilte, steuert die "Gorch Fock" Wilhelmshaven an. Dort soll das Schiff in den nächsten vier Wochen getestet und mit weiterer Ausrüstung versehen werden. Danach wird es offiziell den Marineeinheiten der Bundeswehr übergeben und soll in seinen Heimathafen Kiel überführt werden.



Bei einer Routine-Überprüfung waren 2015 erhebliche Schäden an der "Gorch Fock" festgestellt worden. Die Generalüberholung war ursprünglich mit zehn Millionen Euro angesetzt - kostete letzten Endes aber 135 Millionen, also mehr als das Dreizehnfache. Die Justizbehörden ermitteln wegen Korruptions- und Untreueverdachts im Zusammenhang mit den Sanierungsarbeiten durch die ursprünglich beauftragte Werft.

