Die Grünen haben nach den Sanktionen Chinas gegen die EU die Einbestellung des chinesischen Botschafters ins Auswärtige Amt verlangt.

Fraktionschefin Göring-Eckardt sagte der Funke-Mediengruppe, die Bundesregierung müsse die Völkerrechtsverstöße in dem Land offener kritisieren. Gestern hatte zunächst die Europäische Union erstmals seit mehr als 30 Jahren wieder Sanktionen gegen China wegen Menschenrechtsverletzungen verhängt. Ursache ist der Umgang mit der muslimischen Minderheit der Uiguren. Die Regierung in Peking reagierte mit Strafmaßnahmen unter anderem gegen EU-Vertreter - darunter den Grünen-Europaparlamentarier Bütikofer. Zudem wurde der Delegationschef der EU, Chapuis, ins Außenministerium in Peking einbestellt.



Menschenrechtsorganisationen zufolge sind mindestens eine Million Uiguren in Lagern eingesperrt. Sie würden zur Aufgabe ihrer Religion, Kultur und Sprache gezwungen und teilweise misshandelt, heißt es. China spricht dagegen von Ausbildungs- und Arbeitsprogrammen, die dem Extremismus vorbeugen sollen.

Diese Nachricht wurde am 23.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.