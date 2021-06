In Sri Lanka versucht die Regierung nach dem Untergang eines Containerschiffs, eine Ölpest zu verhindern.

Die Meeresschutzbehörde stellte Dispersionsmittel, Ölsperren und Aufsauger bereit. Ein Schiff der indischen Küstenwache sei bereits in der Region. Gestern waren die Bemühungen gescheitert, die ausgebrannte "X-Press Pearl" von der Küste fortzuschleppen. Das Schiff liegt nicht weit von Sri Lankas Hauptstadt Colombo entfernt. Kurz vor der Einfahrt in den Hafen war am 20. Mai an Bord ein Feuer ausgebrochen, das erst nach 13 Tagen gelöscht werden konnte. Die "X-Press Pearl" hat etwa 350 Tonnen Öl geladen. Außerden transportierte sie unter anderem Salpetersäure und andere Chemikalien sowie 28 Container mit Plastikgranulat für die Verpackungsindustrie. Ein Großteil der Ladung soll bei dem Feuer verbrannt sein.

Diese Nachricht wurde am 03.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.