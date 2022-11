Proteste gegen das Regime in Teheran. Archivfoto (Imago/ZUMA Wire/Social Media)

Dies wurde in Kreisen des Auswärtigen Amts in Berlin bestätigt. Scholz hatte unter anderem erklärt, wer auf seine eigenen Bürgerinnen und Bürger schieße, müsse mit deutschen Widerstand rechnen. Ein Sprecher des Außenministeriums in Teheran erklärte, Deutschland sei nicht in einer Position, den Iran zu tadeln.

Wegen der Menschenrechtsverletzungen verhängte die EU neue Sanktionen gegen das Regime. Bundesaußenministerin Baerbock sagte, betroffen seien insbesondere der innere Machtzirkel der Revolutionsgarden und diejenigen, die die Armee des Irans finanzierten.

Im Iran demonstrieren seit Mitte September regelmäßig Zehntausende gegen den repressiven Kurs der Regierung sowie das islamische Herrschaftssystem. Fast 15.000 Demonstranten sollen fesgenommen und mehr als 330 getötet worden sein.

