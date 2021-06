Nach dem Vorfall mit einem britischen Kriegsschiff im Schwarzen Meer hat Russland die britische Botschafterin in Moskau einbestellt.

Der Kreml bestätigte, dass ihr eine Protestnote überreicht worden sei. Der stellvertretende Außenminister Rjabkow bezeichnete die Konfrontation vor der Halbinsel Krim als ernsten Moment und drohte für künftige Fälle ein militärisches Vorgehen an.



Aus Moskauer Sicht war der britische Zerstörer gestern drei Kilometer weit in russisches Hoheitsgewässer gefahren. Darauf habe man mit Warnschüssen und Bombenabwürfen reagiert. Die britische Regierung bestritt das erneut. Man habe ukrainisches Territorium durchquert. Außerdem habe es zu keiner Zeit Warnschüsse gegeben. Vielmehr habe es sich um eine russische Militärübung gehandelt. Die Regierung in Moskau bezichtigte London daraufhin der Lüge.

Diese Nachricht wurde am 24.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.