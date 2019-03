Nach Schüssen in Utrecht

Nach den Schüssen in einer Straßenbahn im niederländischen Utrecht hat die Polizei den Hauptverdächtigen festgenommen.

Der Zugriff erfolgte nach einer mehrstündigen Großfahndung, weil der Mann zunächst fliehen konnte. Unklar sind weiterhin die Hintergründe der Tat. Neben einem terroristischen Motiv wird auch ein Familiendrama nicht ausgeschlossen. Die türkische Nachrichtenagentur Anadolu meldete unter Berufung auf die Familienmitglieder, der gebürtige Türke habe auf eine Verwandte geschossen und später auf Menschen, die der Frau zur Hilfe kommen wollten. Der niederländische Rundfunk berichtet, der 37-Jährige habe ein langes Vorstrafenregister und sei in der Vergangenheit häufig mit der Polizei in Konflikt geraten. Bei dem Angriff waren drei Menschen getötet und fünf weitere verletzt worden.



Für die Provinz wurde die höchste Terrorwarnstufe ausgerufen. Die Sicherheitsvorkehrungen an Flughäfen und wichtigen Gebäuden im Land wurden verschärft.