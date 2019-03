Einen Tag nach den Schüssen in einer Straßenbahn in Utrecht verdichten sich nun doch die Hinweise auf ein terroristisches Motiv.

Dafür spreche unter anderem ein im Fluchtwagen gefundener Brief, teilte die niederländische Polizei mit. Man sehe keine direkte Verbindung zwischen dem Täter und den Opfern. Es werde aber auch in andere Richtungen ermittelt. Ein gebürtiger Türke hatte gestern in einer Straßenbahn drei Menschen erschossen und fünf weitere verletzt. Der mutmaßliche Täter ist mehrfach vorbestraft, unter anderem wegen versuchten Mordes.



Die türkische Regierung verurteilte das Attentat. In einer Stellungnahme des Außenministeriums heißt es, man verdamme die Tat, unabhängig davon, wer sie begangen habe und welche Motivation dahinter stecke.