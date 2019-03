Mit einer Schweigeminute hat das niederländische Parlament der Opfer aus Utrecht gedacht.

Die Niederlande seien ins Herz getroffen, sagte Ministerpräsident Rutte. Durch die Schüsse in einer Utrechter Straßenbahn waren gestern drei Menschen getötet worden.



Inzwischen verdichten sich nun doch die Hinweise auf ein terroristisches Motiv. Dafür spreche unter anderem ein im Fluchtwagen gefundener Brief, teilte die niederländische Polizei mit. Man sehe keine direkte Verbindung zwischen dem Täter und den Opfern. Es werde aber auch in andere Richtungen ermittelt. Ein Bewaffneter hatte gestern in einer Straßenbahn drei Menschen erschossen und fünf weitere verletzt. Der mutmaßliche Täter wurde festgenommen. Er ist mehrfach vorbestraft, unter anderem wegen versuchten Mordes.