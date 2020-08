Nach der Corona-bedingten Schließung zweier Schulen in Mecklenburg-Vorpommern hat der Bundeselternrat eine mangelnde Vorbereitung der Schulen beklagt.

Der Vorsitzende Wassmuth sagte der Zeitung "Die Welt", es sei ärgerlich, dass die Kultusminister das Thema so lässig angegangen seien. Sie hätten die Sommerferien nicht genutzt, um sich vernünftig auf einen verlässlichen Unterricht auch in Corona-Zeiten einzustellen. Schon seit Wochen habe man dafür plädiert, Klassen zu teilen, um im Falle eines Ausbruchs nur wenige Schüler in Quarantäne schicken zu müssen. Die Schulen seien zu schnell und unvorsichtig geöffnet worden.



Kurz nach Ferienende hatten gestern örtliche Behörden eine Grundschule und ein Gymnasium vorerst geschlossen, weil sich ein Schüler beziehungsweise eine Lehrerin infiziert haben. Ministerpräsidentin Schwesig verteidigte das Vorgehen. Die Gesundheitsämter handelten konsequent.