US-Präsident Trump ist auch im texanischen El Paso von Protestierenden empfangen worden.

Sie verlangten strengere Waffengesetze und ein Ende aggressiver Rhetorik. In Sprechchören wurde Trump zudem aufgefordert, die Stadt wieder zu verlassen. In einem Krankenhaus traf der Präsident Mitarbeiter und Verletzte. Im Anschluss besuchte er Polizisten in einer Notfallzentrale. In El Paso hatte ein offenbar rassistisch motivierter Mann in einem Einkaufszentrum um sich geschossen und 22 Menschen getötet.



Zuvor war Trump nach Dayton im Bundesstaat Ohio gereist, um unter anderem mit Angehörigen der Opfer und Ersthelfern zu sprechen. Dort hatte ein Mann am Wochenende neun Menschen getötet. Sein Motiv ist weiterhin unklar. Auch in Dayton demonstrierten Menschen gegen Trumps Anwesenheit und seine politischen Positionen.