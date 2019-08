Nach Schusswaffenangriffen in El Paso und Dayton

Nach den beiden jüngsten Schusswaffenangriffen in den USA hat die UNO Präsident Trump dafür kritisiert, die Todesstrafe für Hassverbrechen einführen zu wollen. Derweil werden Forderungen nach einem strengeren Waffenrecht laut. Die Polizei hat weiter keine Erkenntnisse über das Motiv des Täters von Dayton.

Der Sprecher des UNO-Menschenrechtsbüros, Colville, erklärte in Genf, man lehne die Todesstrafe unter allen Umständen ab. Es sei eine besonders brutale und unumkehrbare Bestrafung, für die im 21. Jahrhundert kein Platz sei.



Gleichzeitig begrüßte der Sprecher, dass Trump Rassismus, Hass und weiße Vorherrschaft verurteilt hatte. Bei dem Angriff in der texanischen Stadt El Paso mit 22 Toten gehen die Ermittler von einem rassistischen Tatmotiv aus.



Trump hatte die Taten von El Paso und Dayton als "Angriff auf die Nation" und "Verbrechen gegen die Menschlichkeit" gewertet und hinzugefügt, die Täter von Hassverbrechen in Form von Massenmord sollten zukünftig zwingend die Todesstrafe erhalten und rasch hingerichtet werden.

Motiv von Dayton weiter ungeklärt

Über das Motiv des getöteten Schützen von Dayton gibt es nach wie vor keine Klarheit. Unter anderem der Sender CNN berichtet unter Berufung auf ein inzwischen gelöschtes Twitter-Konto, der mutmaßliche Täter habe unter anderem linke und linksextreme Ansichten vertreten. Die örtliche Polizei sagte dem Deutschlandfunk, man sei noch weit davon entfernt, das Motiv des Mannes zu kennen.

Debatte über Waffenkäufe und "Klima des Hasses"

Der republikanische Gouverneur von Ohio, DeWine, forderte, beim Waffenkauf scharfe Kontrollen einzuführen. Er rief die Generalversammlung des Bundesstaates auf, entsprechende Gesetze zu verabschieden. So solle es Gerichten etwa erlaubt werden, Personen den Besitz einer Waffe zu verwehren, die als Bedrohung anderer angesehen würden.



Auch Mexikos Präsident López Obrador appellierte an die US-Regierung, strengere Kontrollen einzuführen. Unter den Opfern von El Paso waren acht Mexikaner.



Der frühere US-Präsident Obama warnte vor einem Klima aus Angst und Hass. Auf Twitter wandte er sich gegen eine Sprache, die rassistische Vorurteile normalisiere. Es gebe politische Führer, die fremd aussehende Menschen dämonisierten; die suggerierten, dass Einwanderer den amerikanischen Lebensstil bedrohten, betonte Obama, ohne seinen Nachfolger Trump beim Namen zu nennen.