Nach dem Drama um das Rettungsschiff "Sea-Watch 3" hat jetzt eine andere Hilfsorganisation Migranten vor Libyen mit ihrem Schiff aufgenommen. 54 Schiffbrüchige seien gerettet worden, teilte die italienische Mediterranea Saving Humans mit. Es sei nun sofort ein sicherer Hafen notwendig.

An Bord der "Alex Mediterranea" sind nach Angaben der Hilfsorganisation auch vier Kinder und drei Schwangere. Unklar ist, wo das Schiff mit den Geretteten an Bord nun anlegen kann. Italiens Innenminister Salvini wehrte bereits ab. Das Schiff solle nach Tunesien fahren, erklärte er. Vor Tunesien war es allerdings erst kurz zuvor zu einem neuen Bootsunglück gekommen. Die Internationale Organisation für Migration (IOM) befürchtete Dutzende Tote. Am Abend teilte die Organisation mit, dass sie um die Seenotrettungsleitstelle in Rom um Erlaubnis für die Einfahrt in den Hafen von Lampedusa gebeten habe.



Das Schiff der deutschen Hilfsorganisation Sea-Watch war mit Dutzenden Migranten mehr als zwei Wochen auf dem Meer blockiert, bevor die Kapitänin Carola Rackete trotz Verbots der italienischen Regierung in den Hafen von Lampedusa gefahren ist. Rackete war vorübergehend im Hausarrest, ist inzwischen aber wieder frei und soll sich weiterhin in Italien aufhalten.



Unter anderem die Grünen und die Linke hatten der Bundesregierung vorgeworfen, für den Konflikt um die "Sea Watch 3" mitverantwortlich zu sein, da sie keine Migranten von dem Schiff aufgenommen habe. Bundesinnenminister Seehofer verteidigte die Regierung gegen die Vorwürfe. Der CSU-Politiker sagte der „Augsburger Allgemeinen“, niemand brauche der Regierung vorzuwerfen, dass sie eine inhumane Politik mache. Deutschland habe bisher von jedem in Italien angekommenen Rettungsschiff Flüchtlinge aufgenommen. Dies seien täglich viele Menschen.



Der CSU-Politiker sagte der „Augsburger Allgemeinen“, niemand brauche der Regierung vorzuwerfen, dass sie eine inhumane Politik mache. Deutschland habe bisher von jedem in Italien angekommenen Rettungsschiff Flüchtlinge aufgenommen. Dies seien täglich viele Menschen.

Immer noch Verhandlungen über Sea-Watch-Migranten

Auch nach der Rettung der Migranten durch Sea-Watch wird noch immer über deren Verteilung auf EU-Länder verhandelt. Die Gespräche dazu liefen noch, sagte ein Sprecher des Bundesinnenministeriums. Dem Vernehmen nach hat Deutschland eine Zusage für die Aufnahme von rund einem Drittel der 40 Migranten gegeben.



Aufnahmebereitschaft hatten auch Frankreich, Finnland, Portugal und Luxemburg signalisiert. Die Migranten sind nach Angaben von Sea-Watch immer noch auf der italienischen Insel Lampedusa, die deutsche Kapitänin der "Sea-Watch 3",Carola Rackete "in einem Versteck in Italien".