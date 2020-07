Niedersachsen schlägt nach der Absage durch Bundesinnenminister Seehofer (CSU) eine Länder-Studie zu Polizeiarbeit und Rassismus vor.

Landesinnenminister Pistoriuswill sie auch ohne Beteiligung des Bundes erstellen zu lassen. Der SPD-Politiker sagte, aus ihr sollte deutlich werden, wie groß das Risiko des sogenannten "Racial Profiling" sei und wodurch es begünstigt werde. Zuvor hatte bereits der Vorsitzende der Innenministerkonferenz, Thüringens Ressortchef Maier ebenfalls von der SPD, eine Rassismusstudie bei der Polizei eingefordert. Maier sagte bereits vergangene Woche dem Deutschlandfunk, man dürfe sich dem öffentlichen Empfinden über diskriminierendes Fehlverhalten in der Polizei nicht verschließen. Als Trägerin des Gewaltmonopols müsse die Polizei in besonderer Weise Vorbild sein und sich auch der Kritik stellen. Eine solche Studie sollte aber unter Beteiligung der Gewerkschaften konzipiert werden. Auch Schleswig-Holstein und Bremen hatten sich offen für solche Studien gezeigt.



Der Vorschlag stößt indes in Brandenburg auf Skepsis. Er sehe die Notwendigkeit einer solchen Studie nicht, erklärte Landesinnenminister Stübgen in Potsdam. Er wolle der Diskussion aber nicht vorgreifen und sehe dem Vorschlag, den Pistorius der Innenministerkonferenz unterbreiten möchte, mit Interesse entgegen, meinte der CDU-Politiker. Andere Bundesländer lehnen eine solche Studie ab oder äußern sich bislang nicht dazu, wie eine Umfrage des Deutschlandfunk ergab.



Bundesinnenminister Seehofer hatte eine Rassismus-Studie bei der Polizei mit dem Argument eines mangelnden Bedarfs abgesagt.

Deutsche Hochschule der Polizei will Untersuchung zu rechtsextremistischen Haltungen

Die Deutsche Hochschule der Polizei will "rechtsextremistische Haltungen und Handlungen" bei Beamten untersuchen. "In den letzten Monaten häufen sich die Meldungen bezüglich rechtsextremistischer Haltungen und Handlungen bei der Polizei", heißt es in dem Papier, das dem "Spiegel" vorliegt. Nach Angaben des Nachrichtenmagazins wurde der Finanzierungsantrag, der beim Bundesinnenministerium vorliegt, auf Eis gelegt. Eigentlich sollte die Studie den Angaben zufolge noch im Laufe des Jahres beginnen.