Das zweite Flugzeug mit in Mali verletzten Bundeswehrsoldaten ist zurück in Deutschland. Der Airbus A310 landete in der Nacht in Stuttgart. Die Verwundeten wurden anschließend ins Bundeswehrkrankenhaus nach Ulm verlegt. Damit befinden alle zwölf bei dem Anschlag verletzten deutschen UNO-Soldaten wieder in ihrer Heimat.

Ein erstes Flugzeug mit drei Schwerverletzten war gestern Nachmittag auf dem militärischen Teil des Flughafens Köln/Bonn gelandet. Diese werden nun im Bundeswehrkrankenhaus in Koblenz behandelt. Die Soldaten waren am Freitag bei einem Selbstmordanschlag im westafrikanischen Mali verletzt worden, der der UNO-Mission "Minusma" galt. Deutschland beteiligt sich dort mit bis zu 1.700 Einsatzkräften an Ausbildungs- und Stabilisierungsmissionen der Vereinten Nationen sowie der EU.



In Mali kommt es seit Jahren immer wieder zu islamistisch motivierter Gewalt. Minusma gilt mit fast 250 Todesopfern als der derzeit gefährlichste Einsatz der Vereinten Nationen.

