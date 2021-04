Der US-Impfstoffhersteller Johnson & Johnson zieht nach einzelnen Thrombosefällen Konsequenzen.

Man habe entschieden, die Markteinführung des Impfstoffs in Europa proaktiv aufzuschieben, teilte der Konzern mit. Man werde die aufgetretenen Fälle nun zusammen mit den europäischen Gesundheitsbehörden genauer prüfen. Zuvor hatte die US-Gesundheitsbehörde zu einer Aussetzung von Corona-Impfungen mit dem Mittel in den USA geraten. Der Corona-Koordinator des Weißen Hauses, Zients, teilte mit, der Impfstopp werde nur einen geringen Einfluss auf die Impfkampagne in den USA haben.



Bislang sind mehr als 6,8 Millionen Dosen des Impfstoffes von Johnson & Johnson, von dem es nur eine Dosis braucht, in den USA gespritzt worden. Derzeit würden sechs Fälle untersucht, bei denen es zwischen sechs und 13 Tagen danach zu Sinusvenenthrombosen gekommen war. In drei Fällen sei zusätzlich ein Mangel an Blutplättchen, gemeldet worden. Betroffen seien Frauen im Alter zwischen 18 und 48 Jahren.



Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA hatte vergangene Woche mitgeteilt, Fälle von Thrombosen nach einer Impfung mit dem Vakzin von Johnson & Johnson zu prüfen. Die Brüsseler Behörde erwartet bis Ende Juni 55 Millionen Dosen des Impfstoffs. Gut 10 Millionen Dosen sollen nach Deutschland gehen.



Im März hatte Deutschland Impfungen mit dem Produkt des Herstellers Astrazeneca vorübergehend ausgesetzt, nach dem das Paul-Ehrlich-Institut (PEI) ein entsprechendes Vorgehen empfohlen hatte. Auch einige andere europäische Länder stoppten die Impfungen zunächst. Hintergrund war eine auffällige Häufung von Sinusvenenthrombosen in Verbindung mit einem Mangel an Blutplättchen (Thrombozytopenie) und Blutungen kurz nach der Impfung.

Diese Nachricht wurde am 13.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.