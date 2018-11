Wegen der Entlassung von US-Justizminister Sessions haben die Demokraten eine dringliche Anhörung gefordert.

Es drohe eine Verfassungskrise, erklärten die Abgeordneten in einem Brief an den Vorsitzenden des Justizausschusses im Repräsentantenhaus, Goodlatte. Präsident Trump habe durch seine Handlungen das Land in Gefahr gebracht. Mit der erzwungenen Entlassung des Justizministers werde die Rechtsstaatlichkeit bedroht.



Trump hatte gestern, nur einen Tag nach den Wahlen, Sessions' Entlassung angekündigt. Nun gehen die laufenden Ermittlungen über eine mutmaßliche Einmischung Russlands in die Präsidentenwahl 2016 auf den amtierenden Justizminister Whitaker über, der allerdings nicht das Vertrauen der Demokraten genießt.