Der Publizist Roland Tichy wird den Vorsitz der Ludwig-Erhard-Stiftung abgeben. Zuvor hatte es massive Kritik gegeben, ausgelöst durch einen Artikel in seinem Magazin "Tichys Einblick", der als sexistisch eingestuft wurde. Mehrere Politiker distanzierten sich von der Stiftung, darunter auch Gesundheitsminister Spahn, Unionsfraktionsvize Linnemann und Staatsministerin Bär.

Der Vorstand teilte mit, Tichy werde sich bei der Mitgliederversammlung am 30. Oktober - dem Ende seiner turnusgemäßen Amtszeit - nicht zur Wiederwahl stellen. Gründe wurden nicht genannt. Die Ludwig-Erhard-Stiftung wurde 1967 durch Altbundeskanzler Erhard in Bonn gegründet. Sie betrachtet es als ihre Aufgabe, freiheitliche Grundsätze in Politik und Wirtschaft zu fördern und die Soziale Marktwirtschaft im Sinne von Ludwig Erhard zu stärken. Bereits 2017 gab Tichy nach heftiger Kritik an seiner Person seinen Herausgeberposten beim Business-Netzwerk "Xing" auf.

Liberal-konservativ oder rechtspopulistisch

Roland Tichy war früher Chefredakteur der "Wirtschaftswoche". 2015 gründete er das Magazin "Tichys Einblick", das sich "liberal-konservatives Meinungsmagazin" nennt. Die Publikation steht immer wieder in der Kritik. Journalisten wie Daniel Bax stufen sie als rechtspopulistisch ein.



Bundestagsvize-Präsidentin Roth hatte Tichy im Oktober 2019 in einem Interview der "Augsburger Allgemeinen" den neurechten Plattformen zugeordnet, "deren Geschäftsmodell auf Hetze und Falschbehauptungen beruht". Tichy hatte dagegen auf Unterlassung geklagt und war im Juni in zweiter Instanz gescheitert.

Merz und Roth sind zufrieden

Der Kandidat für den CDU-Vorsitz, Merz, bezeichnete Tichys Stiftungs-Rückzug als einzig richtige Entscheidung. Merz hatte bereits 2018 den Ludwig-Erhard-Preis abgelehnt. Wie das "Handelsblatt" damals unter Berufung auf Einschätzungen von Jury-Mitgliedern berichtete, war ein Grund, dass er bei der Verleihung mit Tichy zusammen auf der Bühne stehen sollte. Der frühere CDU-Generalsekretär Polenz kritisierte den Rückzug als unzureichend. Er forderte die Ludwig Erhard Stiftung auf, sich komplett von Tichy zu trennen.



Die Grünen-Politkerin Roth sagte im Deutschlandfunk, sie habe die Vehemenz "sehr, sehr, sehr gefreut". Es sei motivierend zu hören, dass man heute in Zeiten lebe, in denen endlich gesellschaftlich aufgeschrien werde, wenn sich jemand homophob äußere oder auf der Bühne "mit sexistischem Dreck agiert wird".

Spahn und Linnemann lassen Mitgliedschaft ruhen

Ausgelöst wurden die Geschehniss durch die Staatsministerin für Digitales, Bär, die ihre Mitgliedschaft in der Stiftung gekündigt hatte. Sie protestiert damit ausdrücklich gegen den Vorsitzenden Tichy. Bär sagte unserem Hauptstadtstudio heute, dass sie eine derartige Geisteshaltung nicht akzeptieren könne, es sei unerträglich und unvereinbar mit den Zielen der Stiftung. Den Rückzug Tichys von der Spitze der Stiftung begrüßte Bär und plädierte dafür, dass eine Frau Nachfolgerin Tichys werden soll. Die Staatsministerin für Digitales hatte ihre Mitgliedschaft bei der Stiftung aus Protest gekündigt.



Zuletzt hatten Spahn und Linnemann erklärt, dass sie ihre Mitgliedschaft in der Stiftung "mit sofortiger Wirkung" ruhen lassen. Sie erwähnen Tichy nicht namentlich, erklären aber: "Leider ist seit geraumer Zeit eine Debattenkultur von führenden Vertretern der Stiftung festzustellen, die dieser Verantwortung nicht gerecht wird. Das schadet dem Ansehen Ludwig Erhards. Deshalb haben wir uns entschieden, unsere Mitgliedschaft bis auf weiteres ruhen zu lassen."

Kritik auch vom Bundesbank-Präsidenten

Bundesbank-Präsident Weidmann, ebenfalls Mitglied der Stiftung, sagte laut FAZ in einem Brief an die anderen Mitglieder: "Unser derzeitiger Vorsitzender hat die Arbeit der Stiftung befördert, er spielt aber zugleich eine medial sichtbare Rolle als Herausgeber von 'Tichys Einblick'. Dort herrscht ein zuspitzender, oft polemischer Debattenstil und es ist wiederholt zu beleidigenden und verletzenden Äußerungen gekommen, die sich mit den Idealen der Stiftung nicht vertragen und eine negative öffentliche Berichterstattung über die Stiftung ausgelöst haben. Mitglieder haben der Stiftung den Rücken gekehrt und vorgeschlagene Preisträger die Annahme einer Auszeichnung durch die Stiftung abgelehnt."

"Ein besonders erbärmliches Beispiel von Sexismus"

Bär hatte gegenüber dem Handelsblatt ihre Entscheidung so begründet: "Grund ist eine Publikation in dem Magazin 'Tichys Einblick', die frauenverachtende und in höchstem Ausmaß sexistische Äußerungen gegenüber meiner Kollegin Sawsan Chebli enthält." In dem umstrittenen Text heißt es über Chebli: "Was spricht für Sawsan?(...) Befreundete Journalistinnen haben bislang nur den G-Punkt als Pluspunkt feststellen können in der Spezialdemokratischen Partei der alten Männer."



Sexismus und Antifeminismus seien in der Politik allgegenwärtig, sagt Britta Haßelmann, parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen-Bundestagsfraktion, gegenüber unserem Hauptstadtstudio (Audio-Link). Als Beispiel verweist Haßelmann auf den Tweet eines AfD-Bundestags-Abgeordneten. Stephan Brandner hatte am 16. September an die Adresse der Grünen-Politikerin geschrieben: "Wann hört das Gekreische, dieses Gepetze und Gehetze dieser unappetitlichen Person endlich mal auf?"

"Feministische Grüße"

Die Kolumnistin Hatice Akyün vom Tagesspiegel schrieb zu der Thematik, Freiheit bedeute auch, sich als Frau im Jahr 2020 nicht mit Sexismus und sexualisierter Sprache rumschlagen zu müssen. "Feministische Grüße an Herrn Tichy und Herrn Lindner."



Dass sie auch Lindner erwähnt, liegt daran, dass der FDP-Vorsitzende zuletzt wegen einer Äußerung über die ehemalige Generalsekretärin Teuteberg in die Kritik geraten war.

