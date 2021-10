Nach der ersten Sondierungsrunde wollen die Grünen ihre Gespräche in einer Dreierunde mit FDP und SPD fortsetzen. Das werde man der FDP vorschlagen, sagte die Parteivorsitzende Baerbock nach internen Beratungen in Berlin. Deutschland könne sich keine lange Hängepartie leisten.

Wenn man in einer Situation sei, politisch etwa Neues zu schaffen und erstmals in eine Dreierkoalition in der Geschichte der Bundesrepublik eine Regierung bilden könne, dann trügen alle politischen

Wir haben den großen Wunsch, dass ein solches Dreiergespräch zügig stattfinden kann



Thema Indeskretion: Vertrauen beruht darauf, dass nicht hinterher alles in der Zeitung steht

Grünen-Co-Parteichef Habeck betonte, in einem Ampel-Bündnis seien die inhaltlichen Schnittmengen am größten. Zugleich machte er deutlich, dass es noch viele Differenzen mit beiden möglichen Koalitionspartnern gebe. Viele Dinge seien nicht ausdiskutiert. Habeck sagte, die Präferenz für eine Ampelkoalition sei keine Komplettabsage für ein Jamaika-Bündnis. Aber man wolle auch niemanden in die Irre führen und klar kommunizieren, dass die bisherigen Gespräche ein Ergebnis erbracht hätten, dem nun zuerst nachgegangen werden solle. Inhaltlich habe es mit der Union größere Unstimmigkeiten beim Klimaschutz gegeben, aber auch in gesellschaftspolitischen Fragen und in Hinsicht auf europäische Integration.



Nach der Bundestagswahl hatten die Grünen und die FDP erst miteinander und anschließend getrennt jeweils mit der SPD sowie mit CDU und CSU mögliche Kompromisslinien ausgelotet.



