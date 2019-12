Nach dem Parteitag der SPD geht die Diskussion über den politischen Kurs der großen Koalition weiter.

Der rentenpolitische Sprecher der Union im Bundestag, Weiß, kritisierte die Pläne der Sozialdemokraten für eine Reform des Sozialstaats. Die SPD wolle zum Teil alte Methoden wiedereinführen, sagte der CDU-Politiker im Deutschlandfunk (Audio-Link). Einzelleistungen sollten wieder einzeln beim Amt beantragt werden. Dies bedeute nicht mehr, sondern weniger Würde, betonte Weiß.



Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Laschet sieht wenig Spielraum für neue Verhandlungen. Es gebe Themen, mit denen sich die Koalition ohnehin befasse und auf die man sich konzentrieren solle, sagte der CDU-Politiker in der ARD. Die neue SPD-Vorsitzende Esken verwies indirekt darauf, dass sie und der Co-Vorsitzende Walter-Borjans Ansprechpartner für die Union seien. Der Koalitionsvertrag sei zwischen den Parteien geschlossen worden, teilte sie auf Twitter mit.



Die SPD hatte am Wochenende unter anderem ein Sozialstaatskonzept beschlossen, in dem sie sich von Teilen der Agenda 2010 distanziert. Auch die Schuldenbremse soll überwunden werden.