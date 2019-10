Der Bund der Steuerzahler hält die finanzielle Belastung der Bürger angesichts der Steuerschätzung und der Überschüsse im Bundeshaushalt für unangemessen.

Der Staat könne weiter mit vollen Kassen rechnen, die Steuerquote steige in den nächsten Jahren aber noch an, sagte Verbandspräsident Holznagel der Deutschen Presse-Agentur. Die Steuerzahler würden also überproportional belastet. Holznagel forderte Entlastungen vor allem für die Mittelschicht, etwa durch eine komplette Abschaffung des Solidaritätszuschlags oder eine Reform des Einkommensteuertarifs.



Die Steuerschätzung hatte ergeben, dass der Bund im laufenden Jahr mit vier Milliarden Euro mehr an Einnahmen rechnen kann als bislang gedacht. Finanzminister Scholz will das Geld nutzen, um erwartete Mindereinnahmen in den nächsten Jahren auszugleichen.