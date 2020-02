Nach dem jüngsten Stichwaffen-Angriff in London hat die britische Regierung eine Gesetzes-Verschärfung angekündigt.

Künftig sollten terroristische Straftäter frühestens nach Verbüßung von zwei Dritteln der Haftzeit aus dem Gefängnis entlassen werden, teilte Justizminister Buckland mit. Eine vorzeitige Entlassung werde genau geprüft. Die neuen Maßnahmen sollen den Angaben zufolge per Notstandsgesetzgebung eingeführt werden und auch für bereits inhaftierte Straftäter gelten.



Am Sonntag hatte ein erst kürzlich vorzeitig aus der Haft entlassener Islamist in London Passanten mit einer Stichwaffe verletzt, bevor er von der Polizei erschossen wurde. Gestern durchsuchten Anti-Terror-Einheiten der Polizei zwei Wohnungen. Festnahmen gab es keine.



Die britische Hauptstadt war in den vergangenen Jahren mehrfach von islamistischen Anschlägen erschüttert worden.