CDU-Generalsekretär Ziemiak hat eine Zusammenarbeit mit der Partei Die Linke kategorisch abgelehnt.

Das wäre ein Verrat an den Grundsätzen und Werten der Christdemokratie, heißt es in einem Gastbeitrag Ziemiaks für die "Frankfurter Allgemeine Zeitung". Politische Mehrheiten ergäben sich nicht nur aus dem Addieren von Mandaten, sondern aus der Summe gemeinsamer Überzeugungen. Diese gebe es mit der Linken jedoch nicht, meinte Ziemiak. Während die CDU auf Eigenverantwortung und Gerechtigkeit setze, stehe die Linke für Bevormundung und Gleichheit.



Die CDU hatte bei der Landtagswahl in Thüringen am Sonntag deutliche Verluste erlitten und war hinter der Linken und der AfD auf Platz Drei gelandet. Die bisherige Koalition aus Linken, SPD und Grünen hat keine Mehrheit mehr.



Zuvor hatte der Vorsitzende der CDU in Thüringen, Mohring, hat eine Koalition seiner Partei mit der Linken ausgeschlossen. In einer Mitteilung des Landesvorstandes heißt es wörtlich: "Keine Koalition mit Linke oder AfD".