Auch nach dem Scheitern des Impeachment-Verfahrens drohen dem ehemaligen US-Präsidenten Trump juristische Konsequenzen wegen des Sturms auf das Kapitol.

Ein demokratischer Abgeordneter aus Mississippi verklagte Trump für dessen Rolle rund um die Ereignisse am 6. Januar. In der in Washington eingereichten Klage heißt es, Trump habe zu dem Aufstand angestiftet. Er und seine Anwälte hätten sich mit Extremisten verschworen, um die für jenen Tag vorgesehene Beglaubigung des Wahlsiegs des Kontrahenten Biden zu verhindern.



Es handelt sich offenbar um die erste Klage, die ein Kongressmitglied wegen der Krawalle eingereicht hat. Der Abgeordnete aus Mississippi steht dem Heimatschutzausschuss im Repräsentantenhaus vor. Es wird aber mit weiteren Klagen gerechnet.



Die Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Pelosi, kündigte zudem die Einsetzung einer unabhängigen Untersuchungskommission zu den Vorfällen vom 6. Januar an.

Diese Nachricht wurde am 16.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.