In den USA arbeiten die Demokraten weiter an einem Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Trump.

Die Abstimmung im Repräsentantenhaus könne Mitte kommender Woche stattfinden, sagte die Abgeordnete Clark dem Sender CNN. In der von den Demokraten beherrschten Parlamentskammer gilt eine Zustimmung als sicher. Das Verfahren käme dann in den Senat. Dort wäre eine Zwei-Drittel-Mehrheit nötig. Um sie zu erreichen müssten auch Republikanern zustimmen. Bislang gibt es nur vereinzelte Stimmen unter ihnen, die einer Amtsenthebung Trumps wegen seiner Rolle beim Sturm auf das Kapitol am Mittwoch offen befürwortet haben. Unklar ist auch noch, ob Vizepräsident Pence und andere Kabinettsmitglieder womöglich ein kürzeres Verfahren nach Zusatzartikel 25 zur Verfassung auf den Weg bringen werden. Berichten amerikanischer Medien zufolge ist damit nicht zu rechnen.

Diese Nachricht wurde am 08.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.