In den USA sind erstmals Mitglieder der rechtsextremen Gruppe Proud Boys wegen des Sturms auf das Kapitol angeklagt worden.

In der Anklageschrift wird den beiden Männern unter anderem Verschwörung zu einem Verbrechen und das illegale Eindringen in besonders geschützte Gebäude vorgeworfen. Die Beschuldigten aus dem Bundesstaat New York seien nach entsprechenden Strafanzeigen bereits am 12. beziehungsweise 15.

Januar festgenommen worden. Ex-Präsident Trump hatte im Wahlkampf Nähe zu den Proud Boys erkennen lassen.



Mehr als 150 Personen wurden bisher wegen des Sturms auf das Kapitol durch gewaltbereite Trump-Anhänger auf Bundesebene angeklagt oder es wurden Ermittlungsverfahren gegen sie eingeleitet.

Diese Nachricht wurde am 31.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.