Nach dem Sturm auf das Kapitol in Washington haben die Sicherheitsbehörden den Schutz des Deutschen Bundestags erhöht. Parlamentspräsident Schäuble teilte dies den Abgeordneten in einem Schreiben mit, aus dem die "Bild am Sonntag" zitiert.

Darin heißt es, die Berliner Landespolizei habe eine Verstärkung ihrer Kräfte im Umfeld des Reichstagsgebäudes bereits veranlasst. Schäuble betonte, er selbst habe vom Auswärtigen Amt einen Bericht über die Ausschreitungen in den USA erbeten und werde mit dem Bund und dem Land Berlin klären lassen, welche Schlüsse daraus für die Sicherung des Bundestages zu ziehen seien. Schäuble gab explizit US-Präsident Trump die Schuld für die Ausschreitungen und sprach von einem Angriff eines von einem abgewählten Präsidenten aufgepeitschten Mobs auf das Parlament und die Demokratie.

Diese Nachricht wurde am 10.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.