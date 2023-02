Wetter

Nach Süden vorankommende Bewölkung mit Regen

Das Wetter: Nachts im Norden und Süden teils aufklarend, in der Mitte gebietsweise leichter Regen. Tiefstwerte 5 bis 0 Grad. Am Tag im Norden und in der Mitte dichte Bewölkung mit Regen, später auch im Süden. Temperaturen 3 bis 8, im Süden 9 bis 13 Grad.

23.02.2023