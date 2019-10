SPD-Fraktionschef Mützenich hat sich skeptisch zur Syrien-Initiative von Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer geäußert und ihren Stil kritisiert.

Der Vorstoß sei - so wörtlich - "eine Militarisierung der Außenpolitik". Es sei "offensichtlich eine sehr persönlich gehaltene Idee eines Kabinettsmitglieds" und keine Initiative der Bundesregierung. Damit habe die CDU-Vorsitzende ein "Riesendurcheinander" ausgelöst, sagte Mützenich im ARD-Fernsehen. Er forderte die Verteidigungsministerin auf, seiner Fraktion die Vorschläge zu erläutern und kritisierte, dass sie das Thema nicht bereits beim Koalitionsausschuss am Sonntag angesprochen hatte.



Kramp-Karrenbauer hatte Außenminister Maas von der SPD gestern mit einer SMS über ihren Vorschlag informiert, eine international kontrollierte Sicherheitszone in Syrien zu bilden, aber keine inhaltlichen Details genannt. Das Vorgehen hatte für Kritik gesorgt.