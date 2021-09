Nach der Machtübernahme der Taliban haben die Vereinten Nationen vor verheerenden Folgen der zunehmenden wirtschaftlichen Krise in Afghanistan gewarnt.

Sollte sich die Situation nicht verbessern, werde das zu einer Katastrophe führen, sagte der stellvertretende UNO-Sonderbeauftragte für Afghanistan, Alakbarov, der Deutschen Presse-Agentur in Kabul. Die Preise stiegen, die Menschen könnten nicht auf ihre Ersparnisse in den Banken zugreifen und sie würden nicht für ihre Arbeit bezahlt.



Der UNO-Diplomat warnte vor stark zunehmenden Flüchtlingszahlen, sollte die Krise im Winter andauern. Hilfsorganisationen, die unter den Taliban in Afghanistan arbeiteten, dürften nicht von etwaigen Sanktionen getroffen werden. Gewöhnliche Afghanen sollten nicht für die Machtübernahme der Islamisten abgestraft werden.

