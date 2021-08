Die Kritik an Bundesaußenminister Maas und anderen Regierungsmitgliedern wegen der hektischen Evakuierungsmaßnahmen in Afghanistan hält an. Vor allem Maas habe das - Zitat - größte außenpolitische Desaster seit Bestehen der Bundesrepublik Deutschland zu verantworten, sagte Bundestagsvizepräsident Kubicki der "Rheinischen Post".

Aber auch Kanzlerin Merkel und Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer trügen Verantwortung. Ein Rücktritt aufgrund der zu spät erfolgten Rettungsmission wäre ein wichtiger symbolischer Akt, um zu demonstrieren, dass man in höchsten politischen Ämtern noch Verantwortung übernehme, betonte der FDP-Politiker. Zuvor hatte Grünen-Kanzlerkandidatin Baerbock dem Außenminister vorgeworfen, komplett die Augen vor der Realität verschlossen zu haben. So könne man nicht verantwortungsvoll Politik betreiben, führte sie im Radio der Sendergruppe Oberfranken aus. Es habe in den vergangenen Wochen immer wieder Berichte über die Lage in Afghanistan gegeben, auch die Botschaft habe gewarnt.

