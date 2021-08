Die Kritik an Bundesaußenminister Maas und anderen Regierungsmitgliedern wegen der hektischen Evakuierungsmaßnahmen in Afghanistan hält an. Aus der Opposition werden Rücktrittsforderungen laut.

Es habe die warnenden Stimmen in Afghanistan gegeben, die Verantwortlichen hätten nur zuhören müssen, sagte der Grünen-Bundestagsabgeordnete Özdemir im Deutschlandfunk. Deutschland lasse Menschen im Stich, die ihr Leben riskiert hätten, so Özdemir. Der Grünen-Politiker warf die Frage auf, wer denn künftig einer Bundeskanzlerin, einem deutschen Außenminister oder einer deutschen Verteidigungsministerin noch Vertrauen schenken solle. Und was der deutsche Auslandsgeheimdienst BND die letzten Jahre und Monate gemacht habe, könne man sich sicherlich auch fragen. Zuvor hatte Grünen-Kanzlerkandidatin Baerbock Außenminister Maas vorgeworfen, komplett die Augen vor der Realität verschlossen zu haben. So könne man nicht verantwortungsvoll Politik betreiben, führte sie im Radio der Sendergruppe Oberfranken aus.



Der FDP-Politiker Kubicki erklärte in der "Rheinischen Post", ein Rücktritt aufgrund der zu spät erfolgten Rettungsmission wäre ein wichtiger symbolischer Akt, um zu demonstrieren, dass man in höchsten politischen Ämtern noch Verantwortung übernehme. Vor allem Maas habe das "größte außenpolitische Desaster seit Bestehen der Bundesrepublik Deutschland" zu verantworten, sagte Bundestagsvizepräsident Kubicki. Doch auch Kanzlerin Merkel und Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer trügen Verantwortung. Rücktrittsforderungen kamen darüber hinaus aus der Partei Die Linke. Deren außenpolitischer Sprecher Gysi sagte im MDR-Hörfunk, die gesamte Regierung solle bis nach der Bundestagswahl nur noch geschäftsführend im Amt bleiben.

Warnungen der Botschaft blieben unbeantwortet

Nach Informationen des ARD-Hauptstadtstudios aus Kabul war die deutsche Vertretung in Kabul erst zum letztmöglichen Zeitpunkt mit Hilfe der US-Streitkräfte evakuiert worden, während Botschaften anderer Nationen schon längst geräumt worden waren. Der stellvertretende Botschafter hatte in einem Lagebericht seiner Frustration deutlich Ausdruck verliehen und geschrieben, "dass den dringenden Appellen der Botschaft über längere Zeit erst in dieser Woche Abhilfe geschaffen" worden sei.



Außenminister Maas räumte Fehler bei der Einschätzung der Lage ein. Man habe nicht vorhergesehen, dass die afghanischen Streitkräfte nicht bereit gewesen seien, sich den Islamisten entgegenzustellen. Auch die internationalen Partner hätten die Lage falsch eingeschätzt. Zudem stellte sich Maas im Auswärtigen Ausschuss des Bundestages heute Fragen und Kritik. Über Details ist noch nichts bekannt.



Der verteidigungspolitische Sprecher der Union, Wadephul, kündigte eine kritische Aufarbeitung der Evakuierung in Afghanistan an. Die Bundesregierung müsse nun erklären, warum sie die Lage bis zuletzt falsch eingeschätzt und erst spät gehandelt habe, sagte Wadephul im Deutschlandfunk. Es sei schon zuvor anhand von Geheimdienstberichten klar gewesen, dass die Taliban perfekt für die Machtübernahme vorbereitet gewesen seien. Zwar liefen die Evakuierungen der Bundesregierung in Afghanistan nun hochprofessionell ab, doch viele Ortskräfte könnten wahrscheinlich nicht mehr gerettet werden, so Wadephul.

Kabinett billigt Bundeswehreinsatz

Die Bundesregierung hat den Einsatz von bis zu 600 Bundeswehrsoldaten für die Evakuierungsaktion in Afghanistan beschlossen. Das Kabinett billigte den Entwurf für ein entsprechendes Bundestagsmandat, über das voraussichtlich in der kommenden Woche im Parlament abgestimmt werden soll. Der Einsatz ist bis Ende September befristet. Mit dem Mandat wollen Regierung und Parlament nachträglich die rechtliche Grundlage dafür schaffen.



Der Einsatz hatte am Montag mit der Entsendung von zwei Flugzeugen nach Kabul begonnen, die nun neben Bundesbürgern und Afghanen auch Menschen aus anderen Ländern ins Nachbarland Usbekistan ausfliegen. Von dort aus steigen sie in Maschinen der Lufthansa um. Das erste Flugzeug mit etwa 130 Passagieren an Bord landete in der Nacht zu Mittwoch in Frankfurt am Main.

Diese Nachricht wurde am 19.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.