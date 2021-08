Der CSU-Vorsitzende Söder hat den Afghanistan-Einsatz als Debakel bezeichnet. Er sprach von einer schweren Niederlage des Westens. Insbesondere die Art und Weise des Abzugs sei beschämend, sagte Söder nach einer Präsidiumssitzung. Gleichwohl halte er nichts davon, jetzt Personaldebatten zu führen.

Er gehe ohnehin davon aus, dass der Großteil der in der Diskussion stehenden Personen nach der Wahl nicht mehr für neue Amtsaufgaben zur Verfügung stehe.



Der AfD-Politiker Hampel forderte den Rücktritt von Außenminister Maas und BND-Präsident Kahl. Das Handeln der Bundesregierung sei ein völliges Desaster, sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Kahl stellte sich heute den Fragen des Parlamentarischen Kontrollgremiums. Bundeskanzlerin Merkel will am 25. August eine Regierungserklärung zu Afghanistan abgeben.

Diese Nachricht wurde am 19.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.