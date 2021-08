In mehreren deutschen Städten haben Tausende für die Aufnahme bedrohter Menschen aus Afghanistan demonstriert.

In Hamburg kamen nach Angaben der Polizei rund 2.500 Teilnehmer zusammen. In Berlin waren es rund 1.700. Dort zogen sie vor das Bundeskanzleramt und vor das Auswärtige Amt. In Kiel demonstrierten mehrere hundert Menschen. Aufgerufen zu den Protesten hatte ein Bündnis von Hilfsorganisationen - darunter die Seebrücke und Pro Asyl.



Nach der Machtübernahme der radikal-islamistischen Taliban fürchten viele Menschen in Afghanistan um ihr Leben.

Diese Nachricht wurde am 23.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.