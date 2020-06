Bundesinnenminister Seehofer hat seine Ankündigung einer Anzeige gegen eine Kolumnistin der "tageszeitung" nach Gesprächen mit Kanzlerin Merkel relativiert.

Über die Strafanzeige sei noch nicht entschieden worden, sagte ein Sprecher des Innenministeriums in Berlin. Regierungssprecher Seibert meinte, die Kanzlerin und der Bundesinnenminister stünden dazu in "vertraulichen Gesprächen".



Der CSU-Politiker hatte zuvor eine Anzeige gegen eine taz-Kolumnistin angekündigt, die in einem Beitrag Polizisten mit Müll verglichen hatte. Zudem hatte Seehofer eine direkte Verbindung zu den Krawallen in der Stuttgarter Innenstadt am Wochenende gezogen. Denn eine "Enthemmung der Worte" führe unweigerlich zu einer Enthemmung der Taten und zu Gewaltexzessen.



Kritik kam unter anderem von der SPD. Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Wiese sagte, die Pressefreiheit sei ein hohes und schützenswertes Gut. Eine Gesellschaft müsse leider auch geschmacklose und unsägliche Beiträge aushalten. Die Journalistengewerkschaft dju bezeichnete eine Anzeige als "völlig falschen Weg".