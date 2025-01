Wetter

Nach teils zögernder Nebelauflösung heiter oder sonnig

Das Wetter: Nachts teils bewölkt, verbreitet Nebel oder Hochnebel. Tiefstwerte plus 5 Grad bis minus 7 Grad. Am Tag nach teils zögernder Nebelauflösung heiter oder sonnig. Im Norden sowie in einigen Niederungen anhaltend trüb. Temperaturen in der Nordhälfte 4 bis 7 und in der Südhälfte minus 1 bis plus 5 Grad.