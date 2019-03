Mit außergewöhnlichen Solidaritätsbekundungen gegenüber der muslimischen Gemeinde haben Neuseeländer der Opfer der Terroranschläge auf zwei Moscheen gedacht.

Zahlreiche Frauen, darunter viele Polizistinnen, trugen ein Kopftuch. In sozialen Netzwerken verbreiteten sie Bilder von sich. Auch Premierministerin Ardern trat bei der Gedenkveranstaltung für die 50 Toten in Christchurch mit Kopftuch auf.



Die 23-jährige Hamsa Adeeb, deren Vater bei dem islamfeindlichen Anschlag vor einer Woche von zwei Schüssen getroffen wurde, bezeichnete es als schöne Geste, dass so viele nicht-muslimische Frauen mit Kopftuch erschienen seien. "Heute haben wir wirklich die Unterstützung von allen gespürt, Neuseeland war unglaublich."



Die 32-jährige Rafaela Stoakes, die ebenfalls mit Kopftuch kam, sagte, die islamische Kopfbedeckung habe ihr das Gefühl vermittelt, was es bedeute, herauszustechen und sich als Teil der Minderheit zu fühlen. Als sie ihr Haus verlassen habe, "gab es viele verwirrte Blicke und auch einige leicht aggressive", sagte sie. "Es muss viel Mut erfordern, dies jeden Tag zu tun."

Motorradgangs schützen Moscheen

Zwei Schweigeminuten hielten die Neuseeländer ab. Im ganzen Land stand das öffentliche Leben unmittelbar nach dem Ruf eines Muezzins der angegriffenen Al-Noor-Moschee zum Freitagsgebet still. In einem Park gegenüber der Moschee hatten sich tausende Menschen versammelt. Auch in Auckland, Wellington und anderen Städten des Landes kamen zahlreiche Menschen zum Gedenken zusammen.



Viele Teilnehmer spielten Gitarre und sangen Lieder, andere hielten Plakate mit Aufschriften wie "Wir unterstützen unsere muslimischen Nachbarn" hoch. Motorradgangs schützten Moscheen. Vertreter der neuseeländischen Ureinwohner - der Maori - führten als Zeichen der Verbundenheit ihren berühmten Haka auf, einen Tanz, bei dem laut geschrieen und gestampft wird. Die neuseeländische Zeitung "The Press" erschien mit einer weißen Titelseite, auf der das Wort Salam (Frieden) in arabischer Schrift stand.

Auch Zehntausend in Australien

Der Imam der Al-Noor-Moschee, Gamal Fouda, sagte: "Dieser Terrorist wollte unsere Nation mit einer teuflischen Ideologie auseinander reißen. Aber wir haben gezeigt, dass Neuseeland unzerbrechlich ist."



Auch in Australien nahmen zahlreichen Menschen Anteil. In der Stadt Dunedin, wo der aus Australien stammende mutmaßliche Attentäter zuletzt lebte, hatten sich gestern bereits mehr als 10.000 Menschen an einem Schweigemarsch beteiligt. Sie liefen zu einem Rugby-Stadion, in dem sich letztlich rund 15.000 Menschen zu einer Mahnwache versammelten, wie örtliche Medien berichteten.