Der Attentäter von Wien hat nach Erkenntnissen der Sicherheitsbehörden allein gehandelt.

Der österreichische Innenminister Nehammer teilte mit, dies habe sich bei der Durchsicht von mehr als 20.000 Videoaufnahmen von Augenzeugen und Überwachungskameras bestätigt. Dabei sei auch sichtbar geworden, mit welcher Brutalität der Mann vorgegangen sei.



Zudem bestätigte Nehammer Angaben der slowakischen Polizei, sie habe den österreichischen Geheimdienst darüber informiert, dass der Täter sowie mehrere weitere Männer im Sommer in Bratislava beim Kauf von Munition aufgefallen seien. Es sei ihnen aber nicht gelungen, den Kauf tatsächlich zu tätigen. - Der 20-Jährige hatte am Montagabend in Wien vier Menschen erschossen und 22 zum Teil schwer verletzt. Er wurde von der Polizei erschossen. Im Zusammenhang mit dem Anschlag waren 16 Personen festgenommen worden. In einer Erklärung im Internet hatte die Terrororganisation Islamischer Staat den Anschlag für sich reklamiert.

Diese Nachricht wurde am 04.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.