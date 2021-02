Pauschalreisen sollen künftig über einen Fonds abgesichert werden.

Das Kabinett will mit dem Beschluss des sogenannten Reisesicherungsfonds Urlauber davor bewahren, bei Pleiten von Reiseveranstaltern auf den Kosten etwa für einen Rücktransport sitzenzubleiben. Reiseanbieter sollen den neuen Fonds bis zum Jahr 2026 mit insgesamt 750 Millionen Euro füllen. Bis zu dieser Summe will der Staat den Fonds absichern. Der bisherige Schutz durch klassische Versicherungen war durch die Pleite von Thomas Cook im September 2019 in die Kritik geraten. Damals wurde nur einen Bruchteil des Geldes ersetzt, weil die Haftung auf 110 Millionen Euro im Jahr begrenzt war. Der Staat übernahm die weiteren Kosten.

Diese Nachricht wurde am 10.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.