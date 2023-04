Nach der tödlichen Attacke wurde die wildlebende Bärin JJ4 nach Angaben der Provinz Trentino eingefangen. (- / Provinzregierung Trentino / dpa / -)

Die Polizei der Provinz Trentino teilte mit, das Tier sei in der vergangenen Nacht aufgespürt worden. Die Bärin hatte Anfang des Monats einen 26-Jährigen in der Gemeinde Caldes getötet. Die Provinz hatte daraufhin den Abschuss angeordnet. Das Verwaltungsgericht in Trient setzte dies jedoch aus, nachdem Tierschutzorganisationen Berufung eingelegt hatten.

Diese Nachricht wurde am 18.04.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.