27 Flüchtlinge kam im November 2021 ums Leben, als ihr Boot bei der Überfahrt im Ärmelkanal kenterte. (FRANCOIS LO PRESTI / AFP)

Nach Recherchen der Zeitung "Le Monde" hatten sich die Migranten an Bord über mehrere Stunden per Handy von ihrem sinkenden Boot an die Küstenwache gewandt. Diese schickte keine Hilfe, sondern verwies die Flüchtlinge auf Grund der Positionsdaten an die britische Seite. Die Franzosen informierten zwar ihre britischen Kollegen über die Havarie, überprüften aber nicht, ob diese Hilfe schickten.

Frankreichs Staatssekretär für Meeresangelegenheiten, Berville, erklärte, die strafrechtlichen Ermittlungen dauerten an. Außerdem laufe bei der Küstenwache eine interne Untersuchung.

