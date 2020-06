Die Demokraten im US-Kongress haben sich zu Ehren von George Floyd und anderen schwarzen Opfern von Polizeigewalt niedergekniet. Die Sprecherin des Repräsentantenhauses, Pelosi, der Vorsitzende der Demokraten im Senat, Schumer, und rund 20 Abgeordnete verharrten 8 Minuten und 46 Sekunden in Stille. So lange hatte ein Polizist dem Afroamerikaner George Floyd sein Knie in den Nacken gedrückt. Wenig später starb der 46-Jährige.

Im Anschluss an diese Geste brachten die Republikaner eine Gesetzesinitiative im Repräsentantenhaus ein, die darauf abzielt, dass Polizisten für Einsätze mit tödlichen Folgen juristisch leichter verfolgt werden können. Außerdem soll eine nationale Datenbank eingerichtet werden, um Fehlverhalten von Polizisten zu dokumentieren.



Floyds gewaltsamer Tod hatte landesweite Proteste gegen Polizeigewalt und Rassismus ausgelöst. Er wird noch heute in Houston, Texas, beerdigt.