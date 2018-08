US-Präsident Trump hat den verstorbenen Senator McCain doch noch offiziell gewürdigt.

In einer Mitteilung des Präsidenten heißt es wörtlich: "Trotz politischer Differenzen respektiere ich Senator McCains Dienst an unserem Land."



Trump hatte zuvor lediglich der Familie per Twitter kondoliert, dabei Leben und Wirken McCains aber nicht gewürdigt. Zudem war kritisiert worden, dass die US-Flaggen an Regierungsgebäuden zwar am Samstag auf Halbmast gesetzt, bereits gestern aber wieder voll gehisst wurden. Der Präsident ordnete nun an, sie wieder auf Halbmast zu setzen, und zwar bis zur Beerdigung.



McCain war in der Republikanischen Partei der schärfste Gegner Trumps. Am Wochenende starb er im Alter von 81 Jahren.