Nach dem zweiten Todesfall im Gewahrsam will der US-Grenzschutz alle inhaftierten Flüchtlingskinder medizinisch untersuchen lassen.

Der Umgang mit Kindern unter zehn Jahren solle grundsätzlich überdacht werden, erklärte die Grenzschutzbehörde. Gestern war ein achtjähriger Junge aus Guatemala in einem Krankenhaus im Bundesstaat New Mexico aus unbekannter Ursache gestorben. Er war tags zuvor schon einmal eingeliefert worden, dann aber mit der Diagnose einer Erkältung wieder entlassen worden. Vor wenigen Wochen starb ein sieben Jahre altes Mädchen an Dehydrierung. In den USA werden tausende Kinder festgehalten, die mit ihren Eltern illegal eingereist sind.



Politiker der oppositionellen Demokraten kritisierten den Umgang der Regierung von Präsident Trump mit Flüchtlingen angesichts dieser Fälle als grausam und unmenschlich.