Rund um Gedächtniskirche

Der Autoverkehr rund um den Breitscheidplatz mit der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche soll verlangsamt und zurückgedrängt werden. (dpa / picture alliance )

Das kündigte die Bezirksbürgermeisterin von Charlottenburg-Wilmersdorf, Bauch, im Sender RBB an. Autospuren sollten so entfernt werden, dass eine direkte und gerade Fahrt in Richtung des Platzes verhindert werde, erklärte die Grünen-Politikerin. Dafür gebe es Konzepte, die zum Teil bekannt seien und jetzt schnell umgesetzt werden müssten. Unterdessen wurde der 29-jährige Amokfahrer per Gerichtsbeschluss in eine Psychiatrie eingewiesen. Wie die Staatsanwaltschaft mitteilte, wurde ihrem gestrigen Antrag stattgegeben. Der Mann leide an einer paranoiden Schizophrenie und sei wahrscheinlich schuldunfähig, hieß es. Am Mittwoch war er nach bisherigen Erkenntnissen gezielt in eine Menschengruppe gefahren. Eine Lehrerin aus Hessen wurde getötet, 31 Menschen, darunter mehrere Schüler, wurden zum Teil schwer verletzt.

