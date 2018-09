Nach einem tödlichen Unfall im Hambacher Forst setzt die nordrhein-westfälische Landesregierung die Räumung in dem Wald "bis auf weiteres" aus. Innenminister Reul sagte in Düsseldorf: "Wir können jetzt nicht einfach so weitermachen, ich kann das zumindest nicht."

Die Ermittler brauchten nun Zeit und Ruhe, um das Geschehene aufzuklären. Der Energiekonzern RWE äußerte sich auf Twitter: "Wir sind zutiefst erschüttert und bedauern den tragischen Unfall im Hambacher Forst sehr."



Zuvor war ein junger Journalist tödlich verunglückt. Den Angaben der Polizei zufolge stürzte der Mann aus größerer Höhe (15 Meter) von einer Verbindungsbrücke in der Nähe eines Baumhauses. Rettungskräfte konnten nichts mehr für ihn tun. Weiter heißt es: "Zu diesem Zeitpunkt fanden keine polizeilichen Maßnahmen in der Nähe der Unglücksstelle und am genannten Baumhaus statt."



In der Mitteilung der Polizei hieß es zunächst, der Mann sei "mit hoher Wahrscheinlichkeit" ein Journalist. Später sagte dann der Aachener Polizeisprecher, es handle sich um einen jungen Journalisten, der seit längerem das Leben der Aktivisten in den Baumhäusern dokumentiert habe. Die Grünen in NRW forderten, die Polizei müsse nun alle Maßnahmen auf die Aufklärung des Vorfalls konzentrieren.



Im Hambacher Forst hat die Polizei vor einigen Tagen damit begonnen, die Baumhäuser der Umweltaktivisten zu räumen. Die Konstruktionen befinden sich zum Teil in mehr als 20 Meter Höhe. Die Proteste der Menschen richten sich gegen den Braunkohletagebau und insbesondere den Konzern RWE, dem der Hambacher Forst gehört und der angekündigt hat, weite Teile des Waldes im Herbst abzuholzen.



Inzwischen erklärte das Düsseldorfer Unternehmen Gerken, dass es seine Arbeitsbühnen aus dem Hambacher Forst abzieht. Die Firma verweist darauf, dass sie die Geräte nur vermietet, und dass der Kunde während der Mietzeit Besitzer sei und regelmäßig Geräte von Gerken im Einsatz habe. Zitat:



"Rein rechtlich haben wir daher keine Möglichkeit, die Geräte abzuziehen. Da auch wir mit der Vorgehensweise im Hambacher Forst absolut nicht einverstanden waren und sind und wir auch den Einsatz unserer Bühnen dort nicht weiter rechtfertigen können, haben wir heute beschlossen, dass wir unsere Geräte dort stilllegen. Wir machen das, obwohl wir es rein rechtlich nicht dürfen, und setzen uns damit hohen Regressansprüchen unseres Kunden aus. Aber wir halten den Einsatz in der Form für nicht weiter tragbar und haben uns daher zu diesem Schritt entschlossen."