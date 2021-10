Nach dem tödlichen Schuss von Schauspieler Alec Baldwin bei Dreharbeiten gibt es in Hollywood Rufe nach einem Verbot von Schusswaffen an Filmsets.

Eine Petition auf der Website change.org, die ein solches Verbot und bessere Arbeitsbedingungen für Filmteams forderte, wurde in kurzer Zeit von mehr als 15.000 Menschen unterschrieben. Darin hieß es, es gebe keine Entschuldigung dafür, dass so etwas im 21. Jahrhundert passiere.



Baldwin hatte am Donnerstag die Kamerafrau Halyna Hutchins während der Dreharbeiten für einen Western offenbar versehentlich erschossen, als er eine Requisitenwaffe abfeuerte. Im Fokus der polizeilichen Ermittlungen stehen die Film-Waffenmeisterin und der Regieassistent, der Baldwin die geladene Waffe gab.

Diese Nachricht wurde am 24.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.