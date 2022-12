Nach den tödlichen Schüssen in der Nähe eines Kurdenzentrums in Paris wird der Verdächtige heute einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Archivbild) (AFP / THOMAS SAMSON)

Das teilte die Staatsanwaltschaft in der französischen Hauptstadt mit. Der Ermittlungsrichter könnte über die Einleitung eines Verfahrens entscheiden. Der

69-jährige Verdächtige hatte gestern angegeben, aus einem "pathologischen Hass auf Ausländer" gehandelt zu haben. Er war am Tatort vor einem kurdischen Kulturzentrum festgenommen und in eine psychiatrische Einrichtung gebracht worden. Bei dem Angriff kamen am Freitag drei Menschen ums Leben.

