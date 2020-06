Nach den tödlichen Schüssen auf einen Afroamerikaner in der US-Großstadt Atlanta ist der des Mordes beschuldigte ehemalige Polizist festgenommen worden.

Der 27-Jährige befindet sich nach Behördenangaben in einem Gefängnis der Hauptstadt des Bundesstaates Georgia. Die Staatsanwaltschaft hatte gestern einen Haftbefehl gegen den Mann ausgestellt und ihm einen Tag Zeit gegeben, sich den Behörden zu stellen.



Er hatte in der vergangenen Woche im Dienst einen Mann erschossen, als dieser sich der Festnahme entziehen wollte. Die Ermittler werfen dem Ex-Polizisten unter anderem Mord und schwere Körperverletzung vor. In Atlanta gab es nach der Tat mehrere Tage lang Proteste gegen Polizeigewalt und Rassismus.