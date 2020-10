Der niedersächsische Innenminister Pistorius sieht keine Möglichkeit, den Abschiebestopp nach Syrien zu lockern.

Dies würde gegen völkerrechtliche Grundsätze verstoßen, sagte der SPD-Politiker in Hannover. In Syrien herrsche immer noch Bürgerkrieg, es gebe auch keine zuständigen und ansprechbaren Behörden. Die reflexhaften Rufe einzelner Politiker danach, wieder nach Syrien abschieben zu dürfen, hielten der Realität und den Fakten nicht stand.



Nach der tödlichen Messerattacke eines mutmaßlich islamistischen Syrers in Dresden hatte unter anderem Bundesinnenminister Seehofer gefordert, den Abschiebestopp zu überprüfen. Seiner Meinung nach sollten Rückführungen in mittlerweile befriedete Gebiete ermöglicht werden, sagte der CSU-Politiker.



Am 4. Oktober hatte ein Mann in Dresden zwei Touristen mit einem Messer angegriffen. Ein Mann starb, ein weiterer wurde schwer verletzt.

Diese Nachricht wurde am 23.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.