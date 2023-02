Nach einem Raketenangriff aus dem Gazastreifen griff die israelische Luftwaffe in der Nacht mehrere Ziele in dem Gebiet an. Dabei wurden laut Armee eine Waffenfabrik sowie ein Militärgelände der dort herrschenden Hamas zerstört.

Gestern waren bei einem israelischen Militäreinsatz in Nablus im Westjordanland nach palästinensischen Angaben elf Menschen getötet und mehr als 100 verletzt worden. Ziel des Einsatzes war die Festnahme von drei Terrorverdächtigen, wie die israelische Armee mitteilte. Dabei seien die Einsatzkräfte unter Beschuss geraten. Das Feuergefecht dauerte rund vier Stunden.

Das Auswärtige Amt in Berlin erklärte, man sei sehr besorgt über die hohe Zahl an zivilen Opfern und Verletzten bei der jüngsten israelischen Militäroperation In Nablus. Auch beim Vorgehen gegen extremistische Kräfte müsse die Verhältnismäßigkeit gewahrt bleiben.

